Real Madryt zdecydował. Chce przedłużyć kontrakt gwiazdy

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Luka Modrić z nową umową, Real chce przedłużyć współpracę

Real Madryt w obecnym sezonie miewa lepsza i gorsze chwile. Właściwie można powiedzieć, że pomimo tego, że wielu spodziewało się iż Królewscy zdominują rozgrywki La Liga oraz Ligi Mistrzów, tak absolutnie się nie stało. Ekipa Carlo Ancelottiego miała problemy z zakwalifikowaniem się do kolejnej rundy europejskich pucharów, przez co musiała grać play-offy z Manchesterem City.

W lidze hiszpańskiej również nie jest przesądzone, że to Real zdobędzie mistrzostwo kraju. Z tego też powodu wiele wskazuje na to, że latem w klubie ze stolicy dojdzie do sporych zmian. Mówi się o tym, że z drużyny odejść może kilku graczy, a także sam Carlo Ancelotti. Okazuje się jednak, że w przypadku jednego gracza, którego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, Real już podjął decyzję.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie (X) dawniej Twitter, Królewscy chcą zatrzymać Lukę Modricia na kolejny sezon i przedłużyć jego umowę do końca czerwca 2026 roku. Wówczas Chorwat miałby już 40 lat. Sam pomocnik jest również chętny na kontynuowanie współpracy, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Luka Modrić dla Los Blancos rozegrał ponad 570 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zaliczył 92 asysty. W obecnym sezonie jest głównie rezerwowym.

