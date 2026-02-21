Real szuka wzmocnień w obronie. Trop prowadzi do Bundesligi

09:14, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fussball Daten

Real Madryt rozgląda się za nowym defensorem. Jak się okazuje, trop Królewskich prowadzi do Bundesligi. Na celowniku hiszpańskiego zespołu znalazł się Edmond Tapsoba z Bayeru Leverkusen - donosi "Fussball Daten".

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Edmond Tapsoba wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt w letnim okienku transferowym poczynił bardzo ciekawe i głośne wzmocnienia. Transfery jednak nie poszły w parze z wynikami i bez wątpienia drużyna dziś spisuje się poniżej oczekiwań. Warto zaznaczyć, że kilka tygodni temu pracę w klubie stracił Xabi Alonso. Dziś na stanowisku trenera Królewskich zasiada Alvaro Arbeloa.

W zasadzie od początku sezonu Real Madryt zmaga się z problemami w obronie. Ostatnio kontuzji nabawił się Dean Huijsen. Władze z Estadio Santiago Bernabeu zatem będą chcieli wzmocnić defensywę. Z informacji przekazanych przez „Fussball Daten” dowiadujemy się, że trop Królewskich prowadzi na niemieckie boiska. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Edmond Tapsoba z Bayeru Leverkusen.

Real Madryt jednak będzie musiał stoczyć trudną walkę o ten transfer. Reprezentant Burkina Faso wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Defensor Aptekarzy będzie miał w czym wybierać i czas pokaże, czy przejdzie obojętnie obok zainteresowania Królewskich. 27-latek od wielu sezonów udowadnia, że jest czołowym stoperem w całej Bundeslidze.

Edmond Tapsoba w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

