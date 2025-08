Real Madryt już planuje wielki ruch. Hitowy transfer coraz bliżej

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ibrahima Konate zostanie zawodnikiem Realu? Klub nie ma wątpliwości

Real Madryt ma zamiar w nowym sezonie zrewanżować się za poprzednią kampanię i zostać najlepszą ekipą nie tylko w La Liga. Królewscy chcą również namieszać w europejskich pucharach – właśnie z tego powodu do klubu został ściągnięty Xabi Alonso. Tymczasem serwis Defensa Central przekazał, że w stolicy Hiszpanii panuje spokój w sprawie jednego z planowanych transferów na lato 2026.

Źródło przekonuje, że Real Madryt wskazał swojego głównego kandydata do pozyskania w kolejnym letnim oknie. Na radarze giganta z La Liga znalazł się Ibrahima Konate. Jeśli transfer zostanie dopięty, ma mieć charakter strategiczny – zawodnik miałby dołączyć na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem.

Za sprowadzeniem Francuza do Madrytu przemawia kilka czynników: profil fizyczny, inteligencja taktyczna oraz zdolności przywódcze. Konate ma idealnie pasować do wizji Xabiego Alonso w kontekście budowy nowej formacji defensywnej.

Real postrzega ten transfer również jako okazję do pozyskania gracza z najwyższej półki bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Oczywiście, wolny transfer także wiąże się z kosztami (np. prowizjami), jednak mimo to klub z Madrytu mógłby sporo zaoszczędzić, w porównaniu do ewentualnej klauzuli wykupu.

23-krotny reprezentant Francji ma na koncie 82 występy w Premier League, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.

