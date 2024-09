Real Madryt chce, żeby w 2025 roku do klubu dołączył Trent Alexander-Arnold. Jak informuje Defensa Central, Florian Wirtz oraz Rodri nie przekonali Florentino Pereza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Trent Alexander-Arnold na szczycie listy życzeń Realu Madryt

Real Madryt w 2025 roku będzie chciał pozyskać dodatkową opcję do linii pomocy. W minionym oknie transferowym Królewscy nie zdecydowali się na zapełnienie luki po odejściu Toniego Kroosa. Jednak już niedługo na rynku pojawi się idealna okazja, aby sfinalizować znaczące wzmocnienie.

Jak przekonuje Defensa Central, celem numer jeden Realu Madryt jest Trent Alexander-Arnold. Gwiazdor Liverpoolu ma kontrakt ważny do 2025 roku, co oznacza, że już w styczniu będzie mógł prowadzić rozmowy z nowym klubem. Florentino Perez ma głęboką nadzieję na pozyskanie Anglika, który swoją wszechstronnością mógłby świetnie uzupełnić kadrę Królewskich. Przede wszystkim zawodnik występuje na prawej obronie, ale oprócz tego dobrze radził sobie jako środkowy pomocnik. Według przekazanych informacji na Santiago Bernabeu piłkarz miałby być opcją głównie do środka pola.

Trent Alexander-Arnold stał się znacznie atrakcyjniejszą opcją dla Realu, niż inni klasowi zawodnicy. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o tym, że Los Blancos spróbują zatrudnić Rodriego oraz Floriana Wirtza. Natomiast cena za pojedynczy transfer jednego z tych piłkarzy prawdopodobnie przekroczyłaby 100 milionów euro. W takiej sytuacji Florentino Perez ma wybrać mniejsze ryzyko i skupić się na negocjacjach z Anglikiem.

Na ten moment sprawa jest nadal aktualna, ale Liverpool jest zdeterminowany, aby zatrzymać Alexandra-Arnolda. The Reds mają zaoferować piłkarzowi nowy przekonujący kontrakt.

