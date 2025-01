Real Madryt pozyska supergwiazdę? Kroos poleca transfer

Toni Kroos w rozmowie z dziennikiem Bild polecił utalentowanego piłkarza do Realu Madryt. Były gwiazdor uważa, że wartością dodaną dla zespołu byłby Florian Wirtz.

Kroos polecił gwiazdę Realowi Madryt, Wirtz odnalazłby się w Los Blancos

Toni Kroos po zakończeniu sezonu zdecydował się opuścić Real Madryt. Natomiast po Mistrzostwach Europy 2024 postanowił zakończyć piłkarską karierę. Były reprezentant Niemiec spędził w Los Blancos aż 10 lat, stając się jedną z klubowych legend.

Ostatnio 35-latek udzielił wywiadu na łamach dziennika Bild. W rozmowie poruszono wątek Realu Madryt i Floriana Wirtza. Nie jest tajemnicą, że Królewscy są jedną z drużyn, która interesuje się ofensywnym pomocnikiem. Emerytowany piłkarz uważa, że jego rodak byłby świetnym wzmocnieniem zespołu Carlo Ancelottiego.

– Florian Wirtz w Realu Madryt? Uważam, że odnalazłby się w każdym klubie, w Realu Madryt również. Biorąc pod uwagę jego jakość, byłby świetnym dodatkiem – powiedział Toni Kroos w rozmowie z dziennikiem Bild

Wirtz obecnie występuje w Bundeslidze, gdzie zakłada koszulkę Bayeru Leverkusen. Z Aptekarzami związany jest od stycznia 2020 roku, gdy dołączył do klubu w zamian za 200 tysięcy euro z FC Koln. Obecnie wartość piłkarza wg. Transfermarkt wynosi aż 140 mln euro.

Real Madryt jeśli będzie poważnie myśleć o sprowadzeniu Wirtza, musi pokonać kilka innych klubów. Jego transferem interesuje się również Manchester City i Bayern Monachium. W tym sezonie pomocnik ma na swoim koncie 12 bramek i 8 asyst w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z klubem z Leverkusen obowiązuje go jeszcze kontrakt do czerwca 2027 roku.