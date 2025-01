fot. Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Carlo Ancelotti

Real Madryt pracuje nad trzema wzmocnieniami

Real Madryt miał w tej kampanii rywalizować o to, aby wygrać wszystkie możliwe trofea w 2025 roku. Taka narracja wychodziła z obozu Królewskich przed startem rozgrywek. Już jednak wiadomo, że to się nie uda, bo stołeczna ekipa w niedzielę przegrała starcie o Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną. To podrażniło ambicje klubu z Estadio Santiago Bernabeu, który według informacji Fichajes.net dąży aktualnie do sfinalizowania trzech transferów.

Źródło podaje, że głównym celem Realu jest transakcja z udziałem Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik aktualnie broni barw Liverpoolu, mając jednak kontrakt z ekipą z Anfield Road tylko do końca czerwca tego roku. Piłkarz miałby wzmocnić prawą stronę w szeregach Los Blancos i poprawić jednocześnie precyzję przy dośrodkowaniach.

Kolejnym kandydatem do gry w barwach giganta La Liga jest Dean Hiijsen. 19-latek to młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, z którym jednak wiązane są duże nadzieje. Środkowy defensor aktualnie broni barw Bournemouth, z którym ma kontrakt ważny do 2030 roku. W tym sezonie Huijsen zagrał w 16 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki.

W końcu władze Królewskich mają też nadzieję, że wypełnia lukę po Tonim Kroosie, który zakończył karierę. Niemca miałby zastąpić Martin Zubimendi. To kreatywny pomocnika, a entuzjastą jego talentu jest Florentino Perez. Ruch z udziałem gracza Realu Sociedad pozwoliłby Królewskim zyskać spokój w środku pola.

