Real Madryt przed radykalną decyzją? Florentino Perez ma dość

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Carlo Ancelotti może zostać zwolniony z Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą spotkanie, w którym kolejny raz został upokorzony przez FC Barcelonę. Odbyło się to w erze, gdy w klubie jest Kylian Mbappe uważany przez wielu za jednego z najlepszych na swojej pozycji. Fichajes.net przekonuje, że cierpliwość do Carlo Ancelottiego zaczyna tracić prezydent Los Blancos.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Real w tej kampanii wciąż liczy się w grze na kilku frontach. Niemniej postawa Królewskich nie pozwala spać spokojnie kibicom. Przede wszystkim ważne dla nich są starcia z FC Barceloną. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że Real doznał trzeciej z rzędu porażki z Katalończykami, co zaczyna budzić niepokój. Tym bardziej że rozmiary ostatnich dwóch porażek są duże.

Znany hiszpański serwis piłkarski przekonuje zatem, że taka sytuacja jest nie do zaakceptowania dla prezydenta Realu. Florentino Perez zaczyna coraz mniej ufać Carlo Ancelottiemu. Włoch, mimo że posiada kadrę, która przez wielu jest uważana za jedną z najlepszych w Europie, to nie ma to przełożenia na wyniki, a także na konkretny stylu gry drużyny.

W związku z tym doświadczony szkoleniowiec nie może być pewny swojego losu w klubie. Ancelotti ma mieć jeszcze czas na odwrócenie sytuacji. Włoch musi się jednak liczyć z tym, że po kolejnej przegranej z Barcą presja na nim będzie jeszcze większa. Fichajes.net twierdzi, że teraz tak samo ważne dla Los Blancos będą nie tylko wyniki, ale również odzyskanie tożsamości na boisku. Jeśli to ulegnie poprawie, to możliwe, że Włoch odzyskałby zaufanie w oczach kibiców i prezydenta klubu.

Real już 16 stycznia rozegra kolejne spotkanie. Stołeczna ekipa zmierzy się w Pucharze Króla z Realem Betis w roli gospodarza.

