Vinicius dostał ofertę wartą 100 milionów euro. Podjął decyzję

Vinicius Junior otrzymał od Realu Madryt ofertę przedłużenia kontraktu, w ramach którego miałby dostać 100 milionów euro za pięć lat gry. Brazylijczyk nie jest usatysfakcjonowany tą propozycją, o czym donosi "OK Diario".

Vinicius zdecydował. 100 milionów od Realu to zbyt mało

Real Madryt w swoich szeregach ma wiele gwiazd, a część z nich dołączyła do klubu tego lata i dopiero wchodzi do zespołu Los Blancos. Kilka transferów z pewnością można uznać za trudne do realizacji – w tym gronie należy wymienić chociażby Trenta Alexandra-Arnolda – ale co innego wydaje się być największym wyzwaniem Królewskich. Od dłuższego czasu trwają bowiem negocjacje z Viniciusem ws. nowego kontraktu.

Brazylijczyk chce jednak zapewnić sobie możliwe największe wynagrodzenie i tu pojawia się konflikt. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensa Central”, Real Madryt zaoferował Viniciusowi 100 milionów euro za pięć lat gry. To jednak zbyt mało dla gwiazdora, który nie jest usatysfakcjonowany tą propozycją. Z tego też powodu jest skłonny opuścić Królewskich, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, o czym z kolei donosi „OK Diario”.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał dla Królewskich już osiem spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na jego koncie jest prawie 325 występów dla aktualnego klubu. W tym czasie zdobył aż 107 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 170 milionów euro. Jego umowa z Realem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

