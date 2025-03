Real Madryt szykuje hit transferowy. W planach piłkarz PSG

Real Madryt planuje latem wzmocnić środek pomocy. Hiszpański dziennik "AS" potwierdza zainteresowanie Vitinhą z Paris Saint-Germain.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Vitinha na krótkiej liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt chce w tym sezonie obronić mistrzostwo Hiszpanii. Po 28. kolejce drużyna Carlo Ancelottiego zajmuje 2. miejsce w La Liga. W letnim oknie transferowym hiszpański gigant zamierza przeprowadzić kilka znaczących wzmocnień. Dziennik “AS” przekazał, że Królewscy obserwują Vitinhę z Paris Saint-Germain.

Pomimo zainteresowania, przedstawiciele Los Blancos zdają sobie sprawę, że będzie im niezwykle trudno przekonać francuski klub do sprzedaży swojego zawodnika. Portugalczyk jest podstawowym piłkarzem w drużynie Luisa Enrique. W bieżącym sezonie rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach W tym czasie strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.

W stolicy Hiszpanii nie zamierzają łatwo odpuszczać, a atrakcyjna oferta może skłonić PSG do przemyślenia swojej decyzji. Zdaniem serwisu Transfermarkt.de obecna wartość środkowego pomocnika wynosi 55 mln euro. Vitinha dołączył do aktualnych mistrzów Francji w 2022 roku z FC Porto.

Vitinha w sezonie 2020/2021 był wypożyczony do Wolverhampton, jednak angielski klub nie zdecydował się wykupić go za 20 milionów euro. Obecna umowa Portugalczyka na Parc des Princes obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.