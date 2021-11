Real Madryt szykuje grunt pod sprowadzenie Rudigera. Klub ma opuścić czterech zawodników

Real Madryt coraz mocniej przygotowuje się do pożegnania się z czterema swoimi zawodnikami. Wszystko po to, aby zrobić miejsce dla Antonio Rudigera, który miałby trafić do stolicy Hiszpanii w letnim okienku transferowym – informuje The Sun.

Rudiger może trafić latem do Realu Madryt

Aktualny kontrakt defensora Chelsea wygasa w czerwcu przyszłego roku

Do Hiszpanii Rudiger może przenieść się bez konieczności zapłaty kwoty odstępnego

Real mocno myśli o transferze Rudigera

Carlo Ancelotti w bieżącym sezonie głównie polega na Davidzie Alabie i Ederze Militao jako parze dwóch środkowych obrońców. Szkoleniowiec Królewskich chciałby jednak wzmocnić defensywę swojego klubu i w tym celu widziałby w Madrycie Antonio Rudigera.

Przypomnijmy, że kontrakt Rudigera z klubem ze Stamford Bridge wygasa już w czerwcu, dlatego też Niemiec w styczniu może podpisać umowę z innym klubem. Z informacji przedstawionych przez dziennik AS wynika, że Real Madryt może zaoferować Rudigerowi pensję w wysokości 200 tysięcy funtów tygodniowo.

AS informuje także, że Real opuszczą z kolei Gareth Bale, Marcelo i Isco, którzy latem zostaną wolnymi agentami. Po zakończeniu sezonu klub może opuścić także Eden Hazard, który od momentu transferu do madryckiej ekipy totalnie rozczarowuje swoją grą. Dzięki pozbyciu się wyżej wspomnianych zawodników, Królewscy zejdą z kilku dużych kontraktów, dzięki czemu będą mogli zaoferować godziwą pensję Rudigerowi.

Czytaj także: Chalobah: Rudiger zawsze się mną opiekował