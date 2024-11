Real Madryt szuka ratunku w obronie. Pod lupą nieoczywisty kandydat

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Branthwaite w kręgu zainteresowań Realu Madryt

Carlo Ancelotti ze względu na braki kadrowe w formacji defensywnej musi kombinować przy ustalaniu wyjściowego składu. Ostatnio w roli prawego obrońcy wystąpił Federico Valverde. Z kolei jako stoper na minuty w seniorskim zespole może liczyć Raul Asencio.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Problemy mistrza Hiszpanii spowodowane są ogromną liczbą kontuzji. Obecnie na liście niedostępnych zawodników znajdują się m.in. David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal czy Lucas Vazquez. Z tego względu prezydent Realu Madryt coraz poważniej myśli o dokonaniu wzmocnień podczas zimowego okna transferowego. Jak się okazuje, Królewscy mają wybranego piłkarza, który może wzmocnić klub.

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że Real Madryt jest zainteresowany zakontraktowaniem Jarrada Branthwaite’a. Stoper obecnie gra w Evertonie, gdzie ma ważną umowę do czerwca 2027 roku. The Toffees w przypadku sprzedaży Anglika żądają wysokiej opłaty, co nieco utrudni sfinalizowanie transakcji w styczniu. Natomiast jak sugeruje źródło, temat przeprowadzki 22-latka mógłby wrócić latem przyszłego roku.

Oprócz Realu Madryt wychowanek Carlisle United ma również adoratorów w Premier League. Od wielu miesięcy Branthwaite łączony jest z transferem do Manchesteru United. Wśród zainteresowanych klubów w przeszłości wymieniano także Tottenham.

Branthwaite jak dotąd rozegrał tylko 5 spotkań w Premier League. Powodem braku większej ilości gier jest uraz pachwiny, z którym zmagał się na początku bieżącego sezonu.