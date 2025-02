Real Madryt stawia sprawę jasno. Vinicius coraz bliżej sensacyjnego transferu

Real Madryt nie zgodzi się na wygórowane żądania Viniciusa Juniora. Jak poinformował serwis Relevo, gwiazdor jest coraz bliżej transferu do Arabii Saudyjskiej.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Vinicius Junior

Real Madryt nieugięty w negocjacjach z Viniciusem

Vinicius Junior w ostatnich dniach stał się bohaterem wielu medialnych spekulacji. Brazylijczyk jest łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, która jest gotowa zaoferować mu aż miliard euro pensji za pięć sezonów gry. Dodatkowo gwiazdor Realu Madryt miałby stać się jednym z ambasadorów mundialu w 2034 roku, za co również otrzymałby pokaźne pieniądze.

Według najnowszych wieści serwisu Relevo w Realu Madryt panuje coraz większe przekonanie, że Vinicius Junior rzeczywiście zbliża się do sensacyjnego transferu. Mimo tego Florentino Perez nie ma zamiaru burzyć strategii klubu i nie zaoferuje gwiazdorowi wyższego kontraktu, niż ustalone limity. Ten fakt rzeczywiście może wpłynąć na to, że Brazylijczyk podejmie poważniejsze rozmowy z Arabią Saudyjską.

Zobacz WIDEO: Absurdalnie wysokie ceny piłkarzy Realu Madryt

Szef Los Blancos chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce niegdyś w FC Barcelonie. Chodzi o wywyższający się nad innymi kontrakt Leo Messiego, co w pewnym stopniu również przyczyniło się do późniejszych problemów finansowych klubu.

Trzeba zaznaczyć, że Florentino Perez nie chce sprzedawać Viniciusa. Niemniej jednak jeśli sam gwiazdor zgłosi chęć odejścia, to Real Madryt najpewniej będzie zmuszony do zaakceptowania jego decyzji. Królewscy mogliby wówczas liczyć na zarobek w postaci nawet 400 milionów euro. Według Defensa Central te pieniądze mogłyby posłużyć do wykupu m.in. Erlinga Haalanda.