Real Madryt ściągnie dwóch obrońców. Ujawniono jedno nazwisko

Real Madryt podczas letniego okna transferowego ma sprowadzić dwóch środkowych obrońców. Jeden z nich musi być lewonożny. Bild ujawnił nazwisko zawodnika, którym się poważnie interesują. To Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

Real Madryt w trakcie poprzedniego letniego okna transferowego zmienił prawie całą formację obronną. Do zespołu dołączyło trzech zawodników, z czego dwóch regularnie gra w wyjściowej jedenastce (Dean Huijsen i Alvaro Carreras). W przypadku Trenta Alexandra-Arnolda brak gry spowodowany jest ciągnącymi się problemami zdrowotnymi i regularnymi kontuzjami.

Mimo dużych zmian w obronie Królewscy planują kolejne wzmocnienia w tej formacji. Z informacji dziennika Bild wynika, że w Madrycie podjęli decyzję o ściągnięciu dwóch środkowych obrońców. Jeden ma być prawonożny, a drugi lewonożny. Z pewnością jest to powiązane z sytuacją Davida Alaby i Antonio Rudigera. Obaj mają umowę do końca sezonu i nie wiadomo, czy zostaną na Bernabeu.

W przypadku zawodnika, który jest lewonożny, Bild ujawnił nazwisko, o kogo chodzi. Real Madryt jest mocno zainteresowany transferem Nico Schlotterbecka. Reprezentant Niemiec już od dawna jest łączony z Los Blancos, a wszystko przez fakt, że nie przedłużył jeszcze kontraktu z Borussią Dortmund. Obecna umowa wygasa w 2027 roku, więc w nadchodzące lato powinien być do wzięcia w atrakcyjnej cenie. Klub z Signal Iduna Park rozpoczął nawet poszukiwania następcy jednego z kluczowych zawodników.

Schlotterbeck gra w Dortmundzie od lipca 2022 roku. Borussia płaciła za niego 20 milionów euro. Wcześniej był związany z Freiburgiem. W tym sezonie zanotował 26 występów, w których zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty.