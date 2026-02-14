Real Madryt ściągnie dwóch obrońców. Ujawniono jedno nazwisko

08:39, 14. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bild

Real Madryt podczas letniego okna transferowego ma sprowadzić dwóch środkowych obrońców. Jeden z nich musi być lewonożny. Bild ujawnił nazwisko zawodnika, którym się poważnie interesują. To Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nico Schlotterbeck łączony z transferem do Realu Madryt

Real Madryt w trakcie poprzedniego letniego okna transferowego zmienił prawie całą formację obronną. Do zespołu dołączyło trzech zawodników, z czego dwóch regularnie gra w wyjściowej jedenastce (Dean Huijsen i Alvaro Carreras). W przypadku Trenta Alexandra-Arnolda brak gry spowodowany jest ciągnącymi się problemami zdrowotnymi i regularnymi kontuzjami.

Mimo dużych zmian w obronie Królewscy planują kolejne wzmocnienia w tej formacji. Z informacji dziennika Bild wynika, że w Madrycie podjęli decyzję o ściągnięciu dwóch środkowych obrońców. Jeden ma być prawonożny, a drugi lewonożny. Z pewnością jest to powiązane z sytuacją Davida Alaby i Antonio Rudigera. Obaj mają umowę do końca sezonu i nie wiadomo, czy zostaną na Bernabeu.

W przypadku zawodnika, który jest lewonożny, Bild ujawnił nazwisko, o kogo chodzi. Real Madryt jest mocno zainteresowany transferem Nico Schlotterbecka. Reprezentant Niemiec już od dawna jest łączony z Los Blancos, a wszystko przez fakt, że nie przedłużył jeszcze kontraktu z Borussią Dortmund. Obecna umowa wygasa w 2027 roku, więc w nadchodzące lato powinien być do wzięcia w atrakcyjnej cenie. Klub z Signal Iduna Park rozpoczął nawet poszukiwania następcy jednego z kluczowych zawodników.

Schlotterbeck gra w Dortmundzie od lipca 2022 roku. Borussia płaciła za niego 20 milionów euro. Wcześniej był związany z Freiburgiem. W tym sezonie zanotował 26 występów, w których zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź