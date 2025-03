Real Madryt rusza po gwiazdę Liverpoolu. To będzie hit transferowy

PA Images / Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Carlo Ancelotti

Ibrahima Konate w kręgu zainteresowań Królewskich

Real Madryt jest zainteresowany kolejną gwiazdą Liverpoolu. Ibrahima Konate budzi coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym, ponieważ jego umowa na Anfield Road wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. 25-latek odgrywa ważną rolę w drużynie Arne Slota. The Reds są na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii.

Według “Le Parisien”, władze The Reds nadal nie podęły konkretnych kroków w sprawie przedłużenia umowy Konate, mimo wcześniejszych rozmów o jego przyszłości. Klub miał w planach nagrodzenie zarówno Francuza, jak i Jarella Quansaha nowymi kontraktami, lecz dotąd sytuacja pozostaje nierozstrzygnięta. Konate trafił do The Reds w 2021 roku z RB Lipsk za 40 mln euro.

Okazuje się, że Królewscy uważnie śledzą sytuację Konate, który mógłby od razu wzmocnić defensywę Carlo Ancelottiego w nadchodzącym sezonie. W przeszłości Francuz był również łączony z Paris Saint-Germain, jednak paryski klub nie podjął żadnych konkretnych działań w kierunku jego pozyskania. Konate nie jest jedynym zawodnikiem Liverpoolu z niepewną przyszłością. Virgil van Dijk, Mohamed Salah i Trent Alexander-Arnold wciąż nie przedłużyli swoich kontraktów, co może oznaczać rewolucję na Anfield Road.