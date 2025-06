Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real odrzucił ofertę Arsenalu za Rodrygo

Real Madryt ma za sobą dość przeciętny, a może nawet po prostu słaby sezon. Królewscy pod wodzą Carlo Ancelottiego przegrali walkę o mistrzostwo kraju, o Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii, a także o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dlatego władze Los Blancos postawiły tego lata na zupełnie nowe otwarcie, którego twarzą jest Xabi Alonso. Nowy trener przeprowadza zmiany w kadrze, jak dotąd do klubu dołączył Trent Alexander-Arnold, ale kolejne ruchy są w drodze.

Jednak nie tylko Real chce kupować, ale od Realu też chcą kupować. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Real Madryt otrzymał ofertę transferu Rodrygo do Arsenalu za 70 milionów euro. Kwota dość spora, ale reakcja władz klubu była jednoznaczna. Nie będą one chciały sprzedać Brazylijczyka w tym okienku transferowym, chyba, że on sam poprosi o taki transfer.

Rodrygo w tym sezonie rozegrał w sumie 51 spotkań, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 10 asyst. Brazylijczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 100 milionów euro. Umowa 24-letniego skrzydłowego z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

