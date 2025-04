fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Saliba nie dla Realu

Real Madryt podczas letniego okienka ma zamiar ściągnąć nowego środkowego obrońcę. W tym sezonie ma spore problemy w tej formacji, co w pewnym momencie zmusiło nawet Carlo Ancelottiego do wystawiania tam Aureliena Tchouameniego. Na kontuzjach swoich kolegów skorzystał za to Raul Asencio, który na stałe został przeniesiony z rezerw do pierwszej drużyny. Włoski szkoleniowiec od dawna domaga się wzmocnienia defensywy, a Królewscy szykują się do letniego transferu.

Numerem jeden na liście życzeń od dawna jest William Saliba. Swego czasu Antonio Rudiger przyznał, że chciałby wspólnie z nim grać na Santiago Bernabeu. Francuz jest uważany za absolutnie czołowego obrońcę świata i największą gwiazdę Arsenalu. Zainteresowanie było więc poważne, a sam zawodnik reagował na nie dość pozytywnie.

Wiele wskazuje jednak na to, że do hitowego transferu nie dojdzie. Arsenal za wszelką cenę zamierza zatrzymać lidera formacji obronnej w swoich szeregach i pracuje nad jego nowym kontraktem. Londyńczykom udało się odstraszyć Real wygórowaną wyceną – oczekują za niego kwoty grubo przekraczającej 80 milionów funtów, a więc rekordowej w przypadku jakiegokolwiek obrońcy.

Choć Saliba cieszy się zainteresowaniem Królewskich, nie planuje w najbliższej przyszłości opuszczać Emirates Stadium. Ten transfer latem na pewno się nie wydarzy, więc Real szuka innych kandydatów. Z każdym tygodniem rosną notowania Deana Huijsena, uważanego za olbrzymi talent.