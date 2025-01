Real Madryt podjął decyzję ws. zimowego okienka. Jest ostateczna

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Valladolid - Real Madryt

Real Madryt zdecydował w kwestii transferów

Real Madryt w tym sezonie nadal walczy na trzech frontach. Królewscy są liderem La Liga, z przewagą czterech punktów nad Atletico i siedmiu nad Barceloną. W Lidze Mistrzów Los Blancos są pewni udziału w 1/16 finału, ale ciągle mają szansę na bezpośredni awans do 1/8. Natomiast w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii zmierzą się z Leganes. Do rywalizacji we wszystkich rozgrywkach konieczna jest szeroka kadra.

Jednak do tej pory Real nie przeprowadził ani jednego zimowego transferu. Co istotne, madrytczycy nie pozbyli się także ani jednego zawodnika. Mimo zachowania “optymalnego” kształtu składu, stołeczna ekipa regularnie mierzy się z kontuzjami, dlatego wydawało się, że mistrz kraju będzie aktywny na rynku. Tymczasem Marca ujawniła, że na Santiago Bernabeu została już podjęta decyzja w tej kwestii.

Wideo: Piast Gliwice ma politykę jak Real Madryt?

Real zamknął okienko i nie pozyska żadnego piłkarza. Królewscy zapewne szykują się na letnią ofensywę i ewentualną przebudowę już pod wodzą nowego trenera. Na razie Carlo Ancelotti musi radzić sobie bez nowych graczy. W środowym spotkaniu ze Stade Brestois w 8. kolejce Ligi Mistrzów Włoch nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Edera Militao i Daniego Carvajala, natomiast Vinicius Junior pauzuje za kartki.