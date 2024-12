Real Madryt obserwuje gwiazdę Liverpoolu. Marzy o grze w Hiszpanii

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Mac Allister spełni swoje marzenie?

Real Madryt kontynuuje prace nad swoją kadrą na nadchodzące sezony. Wzmocnienia wymaga m.in. środek pola. Królewscy chcą pozyskać zawodnika, który zapewni stabilność w linii pomocy. Wśród nazwisk łączonych z Los Blancos znajduje się Alexis Mac Allister. To argentyński pomocnik, który obecnie występuje w Liverpoolu. Odegrał on także istotną rolę w triumfie Argentyny na Mundialu 2022.

25-letni zawodnik to wszechstronny piłkarz, który doskonale zarządza tempem gry i wnosi wartość zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Argentyńczyk wielokrotnie podkreślał, że jego marzeniem jest gra w Hiszpanii, choć jednocześnie uważa, że czuje się bardzo komfortowo w zespole The Reds.

Liverpool nie jest chętny do sprzedania swojego kluczowego zawodnika. Mac Allister ma kontrakt ważny do 2028 roku, a jego wartość rynkowa wynosi około 75 milionów euro.

Dla samego Mac Allistera sama możliwość założenia koszulki Realu Madryt mogłaby być kluczowym argumentem. Wszystko zależy teraz od zdolności negocjacyjnych Florentino Pereza oraz determinacji zawodnika, by spełnić swoje marzenie o grze w Hiszpanii.

Argentyńczyk w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, w których strzelił dwie bramki.

Wychowanek Argentinos Juniors dołączył do Brighton w 2019 roku. Po kilku wypożyczeniach stał się podstawowym zawodnikiem angielskiego klubu, występując w 112. spotkaniach. W 2023 roku dołączył do Liverpoolu za ponad 40 mln euro. Dla The Reds zagrał już 67 meczów.

