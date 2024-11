Real Madryt sprowadzi zastępcę Militao? Legenda wśród kandydatów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Królewscy rozważają powrót Sergio Ramosa

Real Madryt zdołał w sobotnie popołudnie odnieść zwycięstwo nad Osasuną Pampeluna (4:0) w 13. kolejce La Liga, dzięki hat-trickowi Viniciusa Juniora. Jednak dramatyczne informacje napłynęły po ostatnim gwizdku w związku z kontuzją Edera Militao. Klub poinformował w komunikacie, że Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i stoper nie wróci w tym sezonie na boisko.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

W tej sytuacji to Sergio Ramos wydaje się idealnym kandydatem do zastąpienia 26-letniego stopera. Legenda Królewskich pozostaje bez klubu po tym, jak latem tego roku opuścił Sevillę. Co ważne, hiszpański obrońca, który spędził w Realu aż 16 lat, z entuzjazmem podchodzi do potencjalnego powrotu na Santiago Bernabeu.

Carlo Ancelotti wyraził zainteresowanie współpracą z Sergio Ramosem, jednak decyzja spotyka się z oporem Florentino Pereza. Prezydent klubu ma zastrzeżenia dotyczące medialnego wizerunku Ramosa oraz jego brata, który pełni również rolę agenta zawodnika. Czy włoski szkoleniowiec przekona do sprowadzenia Ramosa?

Real ma dwa tygodnie na znalezienie zastępcy Edera Militao. Los Blancos po przerwie reprezentacyjnej zmierzą się na wyjeździe z Leganes, a następnie już 27 listopada zagrają z Liverpoolem na Anfield w 5. kolejce Ligi Mistrzów.