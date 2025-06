Real Madryt rozstał się z Mario Gilą trzy lata temu. Królewscy zachowali 50 proc. udziału w jego kolejnym transferze. Obrońca znalazł się teraz na celowniku Paris Saint-Germain, które zamierza zapłacić 40 mln euro - ujawnia "AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mario Gila na radarze PSG

Real Madryt pożegnał się z Mario Gilą w 2023 roku. Hiszpański obrońca zasilił wówczas szeregi Lazio Rzym i wyrósł na jednego z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Serie A. Królewscy zachowali połowę praw do jego kolejnego transferu. Teraz obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain, które jest gotowe zapłacić za niego około 40 milionów euro.

Trener Luis Enrique ma być zwolennikiem sprowadzenia byłego piłkarza Realu, który we Włoszech notuje bardzo solidne występy i rozwija się z sezonu na sezon. W Madrycie mogą liczyć na zarobek rzędu 20 mln, gdyby triumfator Ligi Mistrzów osiągnął porozumienie w letnim okienku transferowym.

Choć o Gilę pytały również kluby z Premier League, to paryżanie mają obecnie największe szanse na pozyskanie hiszpańskiego stopera. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to kolejny przykład skutecznego zarządzania transferami przez madrycki klub, który od lat słynie z umiejętnego zabezpieczania interesów przy sprzedaży młodych zawodników.

Mario Gila w kampanii 2024/25 zdołał zdobył dwie bramki w 43 meczach na wszystkich frontach. Aktualna umowa zawodnika urodzonego w Barcelonie obowiązuje do połowy 2027 roku.