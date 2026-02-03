Real Madryt ma tylko jeden problem. Władze klubu przekonane

Real Madryt tej zimy nie sprowadził ani jednego piłkarza. "Marca" ujawnia nastawienie władz klubu, które są przekonane, że kadra jest wystarczająco silna i powinna walczyć o najwyższe cele.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real wierzy w siłę kadry. Walczy o najwyższe cele

Real Madryt nie zdecydował się tej zimy na wzmocnienia, podtrzymując tym samym tradycję. Mimo wyraźnych problemów kadrowych i braków na niektórych pozycjach, Alvaro Arbeloa nie otrzymał wsparcia w postaci dodatkowych piłkarzy. Nie zmienia się natomiast cel na drugą część sezonu – Królewscy mają walczyć o zwycięstwo w La Liga oraz Lidze Mistrzów. Mają już na koncie porażkę w Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla, gdzie polegli w rywalizacji za drugoligowcem.

Na przestrzeni ostatnich tygodni media łączyły hiszpańskiego giganta z wieloma nazwiskami. Dostrzega się spore braki w defensywie oraz środku pola, lecz mimo tego klub odkłada plany transferowe na letnie okienko. „Marca” ujawnia nastawienie władz Realu Madryt, które są przekonane, że obecna kadra jest wystarczająco szeroka i jakościowa, by walczyć o najwyższe cele.

Jedynym poważnym problemem faktycznie są kontuzje, które trapią zespołu w zasadzie od początku sezonu. Cierpiał na tym Xabi Alonso, który w wielu meczach musiał układać eksperymentalne zestawienie defensywy. Zamiast ruchów na rynku, klub postanowił skupić się na tym aspekcie i ograniczył urazy wśród piłkarzy. Za przygotowanie fizyczne ponownie odpowiada Antonio Pintus, pod wodzą którego w ostatnich latach Real święcił największe triumfy.