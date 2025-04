fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt przed rewolucją

Real Madryt co prawda wciąż liczyć się w grze o kilka trofeów. Niemniej według wielu opinii gra Królewskich nie spełnia pokładanych nadziei i jest potrzebny impuls, który ożywi drużynę. Informacje na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że trzech Hiszpanów ma trafić do klubu z Madrytu. Trener i dwóch zawodników. Jeśli chodzi o szkoleniowca, to coraz większą popularnością w klubowych gabinetach cieszy się Xabi Alonso. Aktualnie prowadzi Bayer Leverkusen, ale ze względu na to, że ma świadomość tego, jakie jest DNA w madryckiej ekipie, to jego akcje stoją wysoko.

Tymczasem na boisku kluczowymi wzmocnieniami mają być Dean Huijsen oraz Martin Zubimendi. Pierwszy aktualnie broni barw Bournemouth, do którego trafi do angielskiej ekipy z Juventusu za ponad 15 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość rerezentanta Hiszpanii kształtuje się w wysokości ponad 40 milionów euro.

Z kolei gracz Realu Sociedad ma być kluczowym wzmocnieniem Realu w środku pola. Za takim ruchem ma przemawiać wszechstronność zawodnika, mającego jednocześnie wypełnić lukę po Tonim Kroosie i Luce Modriciu.

Głównym założenie prezydenta klubu Florentino Pereza ma być poprawa klubu na kilku płaszczyznach. Chodzi o zaangażowanie, oddanie i bliskość kulturową. Nowy rozdział w Realu ma być jednocześnie związany z utalentowanymi Hiszpanami.

