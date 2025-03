Real ma szalony plan. Rusza po drugą gwiazdę Liverpoolu!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Konate i Alexander-Arnold zmienią klub w jednym okienku?

Real Madryt od wielu miesięcy stara się dopiąć transfer Trenta Alexandra-Arnolda. Na Anfield pogodzili się z odejściem wychowanka, którego umowa wygasa po sezonie. Mimo licznych prób, nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie jej przedłużenia. Kibice jeszcze się łudzą, ale wszystko wskazuje na to, że Liverpool go straci. Alexander-Arnold marzy o grze na Santiago Bernabeu, co niebawem ma się spełnić. Nie doszło jeszcze do finalizacji, ale zarząd Królewskich pracuje, aby zrobić to jak najszybciej.

Okazuje się, że Alexander-Arnold nie jest jedyną gwiazdą Liverpoolu, która może tego lata wylądować w stolicy Hiszpanii. “Daily Mail” potwierdza, że na liście życzeń znajduje się dodatkowo Ibrahima Konate. To jeden z niewielu kandydatów do wzmocnienia obsady środka obrony. Real ma w tym sezonie olbrzymie problemy w tej formacji, lecz mimo tego nie zdecydował się na przeprowadzenie awaryjnego transferu zimą. Przygotowuje się za to do pozyskania zawodnika z najwyższej półki, a Konate z pewnością do tego grona należy.

25-latek jest związany umową tylko do 2026 roku, więc Liverpool ma problem. Jeśli Real okaże się wystarczająco przekonujący, latem nadarzy się ostatnia okazja, aby na rozstaniu zarobić duże pieniądze. Oprócz Konate, Królewscy mają na radarach takie gwiazdy, jak William Saliba czy Alessandro Bastoni.