Real Madryt już na niego nie liczy. Odejście niemal pewne

Real Madryt planuje przyszłość swoich gwiazd. Wydaje się, że David Alaba po sezonie opuści Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano ujawnia, że w sprawie jego wygasającej umowy nie rozpoczęły się nawet negocjacje.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: David Alaba (w środku)

Alaba na wylocie. Nie dostanie nowej umowy

Real Madryt zaplanował rozmowy kontraktowe z Antonio Rudigerem, a przy tym najprawdopodobniej pożegna Davida Alabę. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, więc mają to być jego ostatnie miesiące na Santiago Bernabeu.

Austriak wyraźnie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, a na dodatek męczą go nawracające problemy zdrowotne. W tym sezonie wystąpił tylko cztery razy – we wrześniu i październiku głównie przesiadywał na ławce rezerwowych, a potem wypadł z kadry meczowej przez uraz łydki.

Królewscy sprowadzili latem Deana Huijsena i w przyszłym roku planują transfer kolejnego środkowego obrońcy. W dodatku, w stolicy Hiszpanii może pozostać Rudiger, więc dla Alaby zabraknie miejsca. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale o zamiarach Realu świadczy fakt, że nie doszło do jakichkolwiek negocjacji z doświadczonym stoperem, a także nie są one planowane.

Alaba oczywiście chciałby pozostać w Madrycie, ale ma świadomość, że jego sytuacja nie jest komfortowa. Szanse na regularne występy są znikome, więc zmiana otoczenia wydaje się rozsądnym wyjściem z tej sytuacji. Od stycznia Austriak będzie mógł podpisać kontrakt z nowym pracodawcą.

🚨 JUST IN: David Alaba is set to leave Real Madrid as a free agent in summer 2026. @FabrizioRomano pic.twitter.com/oW68OZT1UE — Madrid Zone (@theMadridZone) December 6, 2025

Alaba występuje w Realu Madryt od 2021 roku. W tym czasie rozegrał 120 spotkań i dwukrotnie zdobywał Ligę Mistrzów.