Real Madryt zdecydował. Alonso postawi na napastnika!

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Garcia wywalczył miejsce w Realu. Nagroda za klubowy mundial

Real Madryt jest na etapie podejmowania ważnych decyzji kadrowych przed startem nowego sezonu. Wydaje się, że klub nie planuje więcej wzmocnień, sprowadzając do tej pory czterech piłkarzy. Przebudowana została formacja obronna, co było oczywiście zamiarem Xabiego Alonso. Szkoleniowiec z chęcią powitałby także nowego środkowego pomocnika, ale Królewscy nie mają w tym momencie nikogo na oku.

Do większych roszad może jeszcze dojść w formacji ofensywnej. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Rodrygo, który w przyszłym sezonie nie będzie pierwszym wyborem. Brazylijczyk rozważa odejście do Premier League, gdzie interesują się nim czołowe ekipy. Gdyby doszło do tego transferu, wówczas Real najprawdopodobniej sprowadziłby kogoś w jego miejsce.

Klub ponadto wreszcie określił, co dalej z Gonzalo Garcią. 21-letni napastnik zabłysnął podczas niedawnych Klubowych Mistrzostw Świata, zdobywając aż cztery bramki. Alonso postawił na niego poniekąd z przymusu, a ten pokazał, że może być realną wartością dla drużyny. Królewscy rozważali, co będzie najlepsze dla jego rozwoju. Zapadła decyzja, że Garcia nie zostanie wypożyczony, a zamiast tego włączy się go do pierwszego zespołu.

Alonso ma na niego poważnie postawić. Garcia będzie głównym zmiennikiem Kyliana Mbappe. Zamyka to jednocześnie temat transferu nowego napsatnika.