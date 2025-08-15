Real Madryt może wkrótce wymienić się piłkarzami z Fenerbahce. Do tureckiej drużyny miałby trafić Andrij Łunin. Królewskich wzmocniłby natomiast Dominik Livaković - przekazuje Samet Cayir.

Real Madryt i Fenerbahce wymienią się piłkarzami? Chodzi o Łunina i Livakovicia

Real Madryt już w najbliższy wtorek rozpocznie zmagania w ligowym sezonie 2025/26. Tego dnia podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się przed własną publicznością z Osasuną Pampeluną. Postawa Królewskich jest wielką niewiadomą. Klub przeszedł bowiem sporą przebudowę w letnim okienku transferowym. Jak się jednak okazuje, to może nie być koniec zmian w składzie Los Blancos.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje Samet Cayir. Otóż Królewscy mogą być bohaterami wymiany piłkarzy. Z propozycją wyskoczyło Fenerbahce. Turcy chcieliby pozyskać Andrija Łunina, natomiast w drugą stronę wysłać Dominika Livakovicia. Niewątpliwie byłaby to interesująca na papierze transakcja między klubami.

Wymiana jednak prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Real Madryt nie jest bowiem zainteresowany taką transakcją. Królewscy wiążą przyszłość z Andrijem Łuninem. Jeśli jednak Ukrainiec miałby zmienić zespół, Hiszpanie chcieliby pozyskać bardziej wartościowego zawodnika. Dominik Livaković nie znajduje się w kręgu zainteresowań Los Blancos.

Andrij Łunin tego lata wzbudzał spore zainteresowanie na rynku. Bramkarz Realu Madryt był łączony m.in. z Manchesterem United. Reprezentant Ukrainy jednak jasno zaznaczył, że nie interesuje go zmiana barw klubowych.