Real Madryt wkrótce może zakończyć współpracę z Eduardo Camavingą. Na stole Królewskich wkrótce może pojawić się oferta. Al-Ittihad widzi w pomocniku następcę N'Golo Kante - informuje "Mundo Deportivo".

Eduardo Camavinga wzbudził zainteresowanie Al-Ittihad

Real Madryt obecnie znajduje się w trudnej sytuacji. Nie tak dawno Królewscy zdecydowali się dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Alvaro Arbeloa zastąpił Xabiego Alonso. Wewnątrz zespołu jednak wciąż jest gorąco. Nowy trener nie zażegnał konfliktów. Ostatnio pojawiła się informacja, że Estadio Santiago Bernabeu ma opuścić Federico Valverde.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje „Mundo Deportivo”. Otóż hiszpański klub wkrótce może pożegnać jeszcze jednego pomocnika. A chodzi o Eduardo Camavingę. Jak się okazuje, reprezentant Francji może obrać popularny kierunek. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Ittihad.

Saudyjczycy rozglądają się za pomocnikiem i wytypowali Eduardo Camavingę. Zawodnik Realu Madryt miałby zastąpić swojego kolegę z reprezentacji – N’Golo Kante. Doświadczony Francuz zasilił szeregi Fenerbahce i teraz Al-Ittihad poszukuje odpowiedniego następcę, który będzie mózgiem środka pola drużyny.

Eduardo Camavinga w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Francji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 50 milionów euro.