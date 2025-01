fot. CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt może wystawić czterech zawodników na listę transferową

Real Madryt jest w trakcie planowania swojej kadry na kolejne sezony. W ostatnim czasie nie brakowało wieści, kto może wzmocnić Królewskich. Defensa Central przekazała natomiast informacje o graczach, którym sternicy Los Blancos mogą podziękować za współpracę.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Źródło twierdzi, że latem aż czterech zawodników może zostać wystawionych na listę transferową. O swoją przyszłość w Realu mogą drżeć: Dani Ceballos, Fran Garcia, Ferland Mendy i Andrij Łunin. Rozstania z tymi zawodnikami mają nie tylko zwolnić miejsce dla nowych twarzy, ale też wpłynąć na pewnego rodzaju zrównoważenie sytuacji gospodarczej klubu.

To, że wymienieni gracze mogą opuścić Real, to nie jest żadna zaskakująca informacja. W ostatnim czasie zawodnicy nie należeli do mocnych punktów Los Blancos. Jeśli zatem pojawią się atrakcyjne propozycje dla tych graczy, to władze Realu nie mają stawiać im przeszkód w podejmowaniu nowych wyzwań.

W każdym razie madrycki klub nie ma zamiar rozstawać się z zawodnikami przy pierwszej lepszej okazji. Taki scenariusz może mieć miejsce tylko wtedy, gdy warunki będą atrakcyjne nie tylko dla samego zawodnika, ale i dla Realu.

Drużyna dowodzona przez Carlo Ancelottiego jest obecnie liderem ligi hiszpańskiej. Tymczasem swój pierwszy mecz w La Liga w 2025 roku Real rozegra 19 stycznia. Zmierzy się wówczas u siebie z La Palmas.

