Rashford nie dla Włochów z Serie A. Nowa informacja

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Fabrizio Romano z nowymi wieściami w sprawie Marcusa Rashforda

Marcus Rashford ostatnio nie może liczyć na liczne okazje do gry w zespole Rubena Amorima. Wygląda zatem na to, że Anglik niebawem rozstanie się z Manchesterem United. Nie brakowało wieści, że graczem zainteresowało się Como. Konkretnymi informacjami na ten temat podzielił się dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Manchester United – sezon 2024/2025

Znany insider przekazał wprost, że włoski klub nie prowadził żadnych negocjacji w sprawie ewentualnego transferu z udziałem reprezentanta Anglii. Romano, jednocześnie wykazuje pewność, że nie ma żadnych szans na tego typu transakcję.

27-letni piłkarz to wychowanek Czerwonych Diabłów, mający umowę z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2028 roku. Zawodnik nie otrzymał okazji do tego, aby pojawić się na boisku od sześciu spotkań, w tym w pięciu w Premier League.

Rashford w tej kampanii rozegrał ogólnie 24 mecze. Zdobył w nich siedem bramek, a także zaliczył trzy asysty. Na boisku piłkarz spędził 1500 minut. Jeśli zawodnik dojdzie do pełni zdrowie po kontuzji, o której informował niedawno opiekun angielskiej ekipy, to najbliższą okazję do gry może mieć w niedzielę 12 stycznia. Man Utd zmierzy się wówczas w trzeciej rundzie Pucharu Anglii z Arsenalem. Potyczka zacznie się o godzinie 16:00.

