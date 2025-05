Real Madryt chce gwiazdę Bayeru Leverkusen. W grze nawet 40 mln euro

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Patrick Schick łączony z Realem Madryt

Real Madryt na początku tego tygodnia oficjalnie zaprezentował Xabiego Alonso, który objął zespół po Carlo Ancelottim. Działacze Królewskich już od dawna działają, aby przygotować kadrę zdolną do walki o najwyższe cele po rozczarowującym sezonie. W stolicy Hiszpanii nikt nie zamierza powtarzać błędów.

Florentino Perez nie zwleka i stara się spełniać oczekiwania nowego szkoleniowca. Jak informuje abc.es, intensyfikuje działania nie tylko w poszukiwaniu nowego pomocnika, ale także napastnika. Okazuje się, że wysoko na liście życzeń Alonso znalazł się Patrick Schick, z którym Hiszpan współpracował w ostatnich latach w Bayerze Leverkusen.

29-letni snajper ma za sobą świetny sezon. W 45 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 27 bramek. Bayer oczekuje za swojego zawodnika około 40 milionów euro, co może stanowić pewne wyzwanie dla madryckiego budżetu. Warto dodać, że Los Blancos biorą pod uwagę również inne opcje. W grę wchodzi Erling Haaland z Manchesteru City, choć ten ruch uzależniony jest od potencjalnego odejścia Rodrygo. Media spekulują także o Ante Budimirze, który miałby pełnić rolę rezerwowego.

Jednak to Schick, ze względu na swoje doświadczenie we współpracy z Alonso i znajomość systemu trenera, może być najbezpieczniejszym i najbardziej logicznym wyborem. Nie musi od razu wskoczyć do pierwszej jedenastki, ale jego obecność w kadrze może odegrać istotną rolę.