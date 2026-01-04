Real Madryt chce inną gwiazdę. Perez zablokował transfer

Real Madryt zrezygnował ze sprowadzenia Ibrahimy Konate. Transfer zablokował Florentino Perez, który chce innego obrońcę - donosi Defensa Central. Francuz ma pół roku do końca kontraktu z Liverpoolem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez wykluczył możliwość transferu Konate do Realu Madryt

Ibrahima Konate ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca. Nie jest tajemnicą, że wiele topowych klubów w Europie marzy o podpisaniu z nim umowy. W tym gronie jest m.in. Real Madryt oraz Paris Saint-Germain. To właśnie te dwie drużyny do niedawna wymieniane były w gronie faworytów. Na zatrzymanie piłkarza liczy Liverpool, który próbuje przedłużyć z nim kontrakt.

Okazuje się jednak, że Konate z minimum trzech opcji na nowy sezon, został tylko z dwiema propozycjami. Z informacji Defensa Central wynika, że Florentino Perez postanowił zawetować transfer Francuza. Mimo to sprowadzenie środkowego obrońcy to nadal priorytet Los Blancos.

Powodem takiej decyzji ma być fakt, że Perez ma zastrzeżenia co do formy zawodnika. Występy 26-latka nie przekonały prezydenta Realu, a na dodatek wicemistrzowie Hiszpanii nie chcą brać udziału w licytacji z Paris Saint-Germain dot. wynagrodzenia dla piłkarza. Są przekonani, że musieliby zaproponować mu więcej niż powinien zarabiać na podstawie umiejętności.

Real wycofał się z wyścigu, ale Perez wciąż będzie szukał innego obrońcy, który w przyszłym sezonie wzmocni zespół. Głównym założeniem klubu jest odmłodzić drużynę, ale bez poświęcenia jej konkurencyjności, unikając transakcji budzących wątpliwości.