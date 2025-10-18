Real Madryt chce argentyńskiego pomocnika. Szykuje się hit transferowy

22:20, 18. października 2025
Paweł Wątorski
Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt zwrócił uwagę na Ezequiela Fernandeza z Bayeru Leverkusen - informuje portal Fichajes.net. Królewscy planują złożyć ofertę za 23-letniego Argentyńczyka w przyszłym roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ezequiel Fernandez na celowniku Realu Madryt

Real Madryt nie ustaje w poszukiwaniach wzmocnień środka pola. Jak donosi Fichajes.net, hiszpański gigant uważnie monitoruje rozwój Ezequiela Fernandeza. 23-letni pomocnik Bayeru Leverkusen imponuje swoimi występami w Niemczech. Z najnowszych informacji wynika, że Argentyńczyk ma być jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia linii pomocy Królewskich w 2026 roku.

Fernandez w krótkim czasie zdołał zbudować sobie mocną pozycję w Bundeslidze. Do Leverkusen trafił z saudyjskiego Al-Qadsiah za 25 milionów euro i od razu udowodnił, że potrafi odnaleźć się w nowym otoczeniu. Argentyńczyk często występuje w roli defensywnego lub środkowego pomocnika, który łączy zadania obronne z rozgrywaniem piłki w centralnej części boiska.

W Madrycie panuje przekonanie, że Fernandez mógłby w przyszłości stać się naturalnym następcą Luki Modricia, któy latem tego roku przeniósł się do AC Milan. Skauci Realu chwalą Argentyńczyka za wszechstronność, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i odwagę w grze pod pressingiem.

23-letni Ezequiel Fernandez w ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Argentyny i ma na koncie już cztery występy w narodowych barwach. Pomocnik liczy, że znajdzie się w kadrze na mistrzostwa świata 2026, co mogłoby znacząco podnieść jego wartość rynkową. W trwającym sezonie zawodnik Bayeru rozegrał sześć spotkań i to wystarczyło, by zwrócić na siebie uwagę hiszpańskiego giganta.

