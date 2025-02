Newscom / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti oraz Mikel Arteta

Real Madryt dołącza do walki o Martina Zubimendiego

Real Madryt ma za sobą pasywne zimowe okienko transferowe. Królewscy jednak wszystkie siły chcą rzucić na lato. Mistrzowie Hiszpanii bowiem chcą pozyskać wiele gwiazd. W ich kręgu zainteresowań znajduje się m.in. Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Los Blancos mają na radarze również innych zawodników i może się okazać wkrótce, że stoczą walkę z Arsenalem.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że Real Madryt obserwuje niezwykle rozchwytywanego zawodnika. Na celowniku mistrzów Hiszpanii bowiem znalazł się triumfator ostatniego EURO. A mianowicie Martin Zubimendi, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Sociedad. Pomocnik wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku, także Królewscy będą musieli powalczyć z Arsenalem. Nie tak dawno to właśnie Kanonierzy byli faworytem do sprowadzenia mistrza Europy.

Transfer Martina Zubimendiego będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem. Jednak taka kwota nie stanowiłaby żadnego problemu Realowi Madryt oraz Arsenalowi. Klauzula odstępnego w umowie hiszpańskiego pomocnika z Realem Sociedad bowiem wynosi 60 milionów euro.

Martin Zubimendi w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także dwie asysty.