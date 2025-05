Alonso wybrał nowego obrońcę! Real sprowadzi kolejną gwiazdę?

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Konate kolejnym nabytkiem z Liverpoolu?

Real Madryt w ostatnich tygodniach działa bardzo intensywnie. Ogłosił już transfer Deana Huijsena, a także dogadał się z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z otoczeniem Alvaro Carrerasa, a w międzyczasie pojawił się oficjalny komunikat o zatrudnieniu Xabiego Alonso. Florentino Perez chce zdążyć z najważniejszymi ruchami jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, tak aby zwyciężyć w tych rozgrywkach.

Priorytetem Królewskich na to lato jest przebudowanie defensywy. Obecna kadra nie jest przystosowana do tego, co oferuje Alonso, a mianowicie systemu gry z trzema środkowymi obrońcami oraz wahadłowymi. Oprócz Huijsena, w kadrze są oczywiście Antonio Rudiger, Eder Militao, David Alaba czy Raul Asencio. Hiszpan uważa jednak, że to nie wystarczy, dlatego chciałby po klubowym mundialu wzmocnić tę formację jeszcze jedną gwiazdą.

Na czele listy życzeń byłego już trenera Bayeru Leverkusen znajduje się Ibrahima Konate. Liverpool odnotował niespodziewane problemy w kwestii jego nowej umowy. Obecna obowiązuje tylko do 2026 roku, co stanowi realne zagrożenie utraty piłkarza za darmo. W dodatku, on sam nieszczególnie chętnie myśli o pozostaniu na Anfield w dłuższej perspektywie. The Reds obawiają się powtórki z tego roku, kiedy to Alexander-Arnold dogadał bezgotówkowy transfer na Santiago Bernabeu.

Jeśli nie nastąpi przełom, Liverpool może wystawić Konate na listę transferową. Real Madryt może wówczas zmienić pierwotny plan, który zakładał pozyskanie go dopiero w przyszłym roku, tak aby zasilić nim defensywę już teraz.