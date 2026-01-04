Xabi Alonso tego zawodnika nie dostanie. Ten transfer nie dojdzie do skutku

Mohamed Salah ma konkretne wymagania finansowe, co jest przeszkodą dla kolejnego transferu z udziałem piłkarza. Tymczasem ciekawe kulisy ujawnił serwis Transfer News Live.

Mohamed Salah nie dla Realu Madryt. Jasny powód

Mohamed Salah ma kontrakt ważny z Liverpoolem jeszcze przez półtora roku. Jednocześnie w mediach nie brakuje doniesień na temat przyszłości zawodnika. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące losów piłkarza przekazał serwis Transfer News Live.

Salah ostatnio za pośrednictwem swojego menedżera został zaoferowany Realowi Madryt. Sama transakcja jest jednak mało prawdopodobna. Źródło dokładnie wyjaśnia, co ma na to wpływ. Chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe, które wydają się główną przeszkodą w realizacji takiego transferu.

Egipski piłkarz zarabia mniej więcej 24 miliony euro brutto na sezon. W związku z tym nawet półroczne wypożyczenie zawodnika oznaczałoby dla zainteresowanego klubu koszt na poziomie co najmniej 12 milionów euro. Takim rozwiązaniem była zainteresowana między innymi AS Roma. W każdym razie to właśnie wysokie zarobki zawodnika okazały się poważną przeszkodą.

Jasne ma być jednak, że w styczniu Salah na pewno nie trafi do Realu Madryt, który nie wykazał zainteresowania takim ruchem. Jednocześnie agenci zawodnika wciąż oferują swojego klienta innym klubom, licząc na to, że piłkarz w końcu zmieni pracodawcę.

W tym sezonie doświadczony ofensywny zawodnik wystąpił jak na razie w 20 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek oraz zaliczył cztery asysty. Aktualnie piłkarz wraz z reprezentacją Egiptu bierze udział w Pucharze Narodów Afryki. Egipt w ramach 1/8 finału turnieju zmierzy się z Beninem.