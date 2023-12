RB Lipsk szykuje głośny transfer. Na radarze piłkarz Napoli

IMAGO / Photo Pics Sport Na zdjęciu: Eljif Elmas

Eljif Elmas szykuje się do odejścia z Napoli

Macedończyk ma trafić do Niemiec

RB Lipsk chce wyłożyć za niego 25 milionów euro

Eljif Elmas w 2019 roku przeniósł się z Fenerbahce do Napoli. Wówczas włoski klub zapłacił za niego około 16 milionów euro. W trakcie pobytu w barwach Azzurich rozegrał 189 meczów, notując 19 bramek i 11 asyst.

Macedończyk przez zdecydowaną większość czasu pełnił funkcję rezerwowego, co wyraźnie przekłada się na dorobek strzelecki. Nie zmienia to jednak faktu, że jest bardzo ważną postacią, która potrafi pociągnąć drużynę w trudnych momentach. Zaletę zawodnika jest także to, że może występować na wielu pozycjach w pomocy i ataku.

W 2024 roku Eljif Elmas ma zamienić Napoli na RB Lipsk za 25 milionów euro. Kontrakt zawodnika wygasa za półtora roku i będzie to ostatnia okazja, aby na nim zarobić.