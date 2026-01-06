Rashford nie zostanie w Barcelonie. Oto powód

Marcus Rashford niewykluczone, że po wypożyczeniu w FC Barcelonie wróci do Man United. Z informacji The Mirror wynika, że nowy trener Czerwonych Diabłów będzie chciał jego powrotu.

Rashford wróci do Man United po wypożyczeniu w Barcelonie

Manchester United przez ostatni rok budował drużynę pod ustawienie, jakie preferował Ruben Amorim. Z racji tego, że Portugalczyk zmienił system gry, z klubem pożegnało się wielu zawodników. Jednym z nich był Marcus Rashford, który nie pasował profilem byłemu już trenerowi Czerwonych Diabłów. Fakt, że 40-latek został ostatnio zwolniony, może przynieść zwrot akcji w sprawie przyszłości piłkarza.

Pojawiły się doniesienia, że Rashford ma wrócić latem na Old Trafford. Jak twierdzi The Mirror, nowy trener bez względu na to, kto nim zostanie, będzie chciał mieć do dyspozycji wychowanka klubu. Oznacza to, że Anglik może po sezonie odejść z FC Barcelony.

Przypomnijmy, że latem Rashford niespodziewanie przeniósł się do Katalonii. Wcześniej Barcelona rozważała innych skrzydłowych takich jak Nico Williams czy Luis Diaz. Pierwszy z nich zdecydował się nie zmieniać klubu, a drugi wybrał Bayern Monachium. Blaugrana musiała więc sięgnąć po kogoś innego, a wybór padł na piłkarza Man United.

Rashford w Barcelonie spisuje się bardzo dobrze, ponieważ w 25 meczach zdobył 7 bramek i zanotował 11 asyst. Warto dodać, że mistrzowie Hiszpanii mają możliwość wykupu piłkarza. W kontrakcie znalazła się klauzula o wartości 30 milionów euro. Nie wiadomo jednak czy Katalończyków będzie stać. Nie od dziś mają problemy dot. Finansowego Fair-Play.