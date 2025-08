Rashford rywalem Lewandowskiego? Tam go widzi Flick

Marcus Rashford niedawno dołączył do Barcelony, a w poniedziałkowym sparingu zdobył swoją premierową bramkę. Hansi Flick zdradził, że może być rywalem dla Roberta Lewandowskiego.

Marcus Rashford

Rashford zagrał w ataku. Lewandowski zagrożony?

Barcelona długo walczyła o nowego skrzydłowego, by ostatecznie postawić na Marcusa Rashforda, który do drużyny trafił w ramach wypożyczenia z Manchesteru United. Anglik długo zabiegał o ten ruch i chciał go już podczas zimowego okienka, ale wówczas trudno było się porozumieć. Jeśli będzie grał na wysokim poziomie, wówczas Blaugrana może skorzystać z opcji wykupu, więc z pewnością zależy mu na zaliczeniu udanego sezonu.

Wydawało się, że Rashford ściągany jest do Barcelony z myślą o grze na lewym skrzydle – z tego powodu wcześniej monitorowała bowiem Nico Williamsa i Luisa Diaza. W poniedziałkowym sparingu były gwiazdor Czerwonych Diabłów zagrał jednak w ataku, w efekcie czego zdobył swoją premierową bramkę. Przeciwko Daegu FC strzelił wcześniej także Robert Lewandowski, który po przerwie został zmieniony przez Anglika.

Hansi Flick po meczu przyznał, że faktycznie Rashford może grać również jako napastnik i będzie w tej roli testowany. Niewykluczone więc, że Lewandowski zyska kolejnego rywala do walki o miejsce w składzie. Hiszpańskie media sugerują też, że szkoleniowiec może odważniej postawić na Ferrana Torresa, który w poprzednim sezonie był wyraźnym rezerwowym Polaka.

– Rashford może być zarówno naszym napastnikiem, jak i skrzydłowym. Grał w ataku, ponieważ musieliśmy uważać z Ferranem. Zobaczymy, jak się będzie do tej pozycji adaptował – przekazał trener Barcelony.