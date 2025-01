fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford chce do Barcelony. Obniży swoje wynagrodzenie

Marcus Rashford przed końcem zimowego okienka ma odejść z Manchesteru United. Ruben Amorim odstawił go od kadry meczowej i nie zamierza zmieniać swojej decyzji. Uważa, że to korzystne rozwiązanie dla całej drużyny, gdyż Anglik nie widzi swojej przyszłości na Old Trafford. Pozostało już niewiele czasu do dokonania odpowiedniego wyboru – kolejne kluby rezygnują z Rashforda, gdyż uważają, że utrzymanie go będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym. Z podobnego założenia wyszli Milan oraz Borussia Dortmund, którzy wcześniej o niego zabiegali.

Na stole gwiazdora jest coraz mniej opcji. Najbardziej prawdopodobne, że pozostanie w Premier League, gdzie na liście życzeń ma go chociażby West Ham United. Marzeniem Rashforda pozostaje za to dołączenie do Barcelony – liczy, że jeszcze przed końcem stycznia nadarzy się okazja. Hansi Flick faktycznie myśli o wzmocnieniu ofensywy, a zawodnik Manchesteru United uchodzi za jednego z kandydatów.

Rashford jest gotowy do poświęceń, byle tylko Barcelona na niego postawiła. Jego agenci mają przekazać Deco, że snajper może obniżyć swoje dotychczasowe wymagania finansowe, gdyż kluczowa jest przeprowadzka do Katalonii. W Manchesterze United zarabia bardzo duże pieniądze, więc Blaugrana nie byłaby w stanie konkurować.

W tym sezonie Rashford wystąpił w 24 meczach, strzelając siedem bramek. Od grudnia pozostaje poza składem Manchesteru United.