Szok w Górniku! Kluczowy zawodnik odchodzi z klubu

Rasak zostanie zawodnikiem Rapidu Bukareszt

Damian Rasak błyszczał w barwach Górnika Zabrze w minionym sezonie. Pomocnik był kluczowym elementem układanki w zespole prowadzonym przez Jana Urbana. Jak się okazuje, jego dobre występy nie uszły uwadze zagranicznych klubów.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk na łamach “Meczyki.pl” Damian Rasak dogadał się już z Rapidem Bukareszt w sprawie indywidualnego kontraktu. Rumuński zespół zapłaci z kolei klauzule odstępnego, którą pomocnik miał zawartą w swoim kontrakcie. Jak dodaje dziennikarz, transfer jest już przesądzony.

Rasak jest wychowankiem Elany Toruń, a w swojej karierze miał już zagraniczny epizod. Pomocnik nie zdołał się jednak przebić we Włoszech i wrócił do Polski. Zimą 2023 roku z Wisły Płock przeniósł się do Górnika Zabrze, co okazało się znakomitym ruchem, ponieważ na Śląsku stał się nie tylko czołowym zawodnikiem Trójkolorowych, ale również wyróżniającą postacią w całej PKO Ekstraklasie.

Serwis Transfermarkt wycenia go na 800 tysięcy euro. W minionym sezonie w barwach zabrzańskiego Górnika rozegrał 36 spotkań zdobywając w nich dwie bramki i notując dwie asysty.

Górnik Zabrze przed startem nowego sezonu całkowicie przebuduje swój skład. Z zespołem już pożegnali się Daniel Bielica, Dani Pacheco czy Sebastian Musiolik. Wszystko wskazuje też na to, że odejdzie Damian Rasak i Lawrence Ennali. Natomiast do klubu już dołączyli Aleksander Buksa, Luka Zahović, Patrik Hellebrand czy Josema.

