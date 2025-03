Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Manchester United, Liverpool i Arsenal chcą ruszyć po Raphinhę

Raphinha to niewątpliwie wygrany przyjścia Hansiego Flicka do FC Barcelony. Reprezentant Brazylii pod okiem niemieckiego szkoleniowca wyrósł na gwiazdę światowej klasy. 28-latek tak dobrze nie prezentował się nawet za czasów gry w Leeds United. Dziś gwiazda Dumy Katalonii słusznie jest uznawana za jednego z najlepszych zawodników na świecie.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Raphinha już w letnim okienku transferowym może zakończyć przygodę w FC Barcelonie. Brazylijski skrzydłowy bowiem wzbudza spore zainteresowanie wśród zespołów Premier League. 28-latek znalazł się na liście życzeń Manchesteru United, Liverpoolu oraz Arsenalu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wspomniane źródło przekazuje, że Czerwone Diabły oraz The Reds są najlepiej przygotowani do transferu Raphinhi niż londyński zespół. Władze z Old Trafford jak i obecni liderzy Premier League dysponują gotówką, która może przekonać FC Barcelonę do transferu. Słaba sytuacja Hiszpanów może sprawić, że faktycznie zdecydują się na sprzedaż Brazylijczyka.

Raphinha w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. W tym czasie 28-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 25 trafień, a także 18 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia brazylijskiego gwiazdora na 80 milionów euro.