Newcastle pokrzyżuje plany Juventusu? Howe chce skutecznego napastnika

Newcastle United powoli rozgląda się za ewentualnym następcą Alexandra Isaka. Na celownik angielskiego klubu trafił Randal Kolo Muani, który ostatniej zimy został wypożyczony z PSG do Juventusu - poinformował włoski serwis Calciomercato.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Randal Kolo Muani przymierzany do Newcastle United

Podczas ostatniego zimowego okienka transferowego Randal Kolo Muani został wypożyczony z Paris Saint-Germain do Juventusu. Szkoleniowiec drużyny Starej Damy – Thiago Motta – jest zadowolony z postawy 26-letniego napastnika, a włodarze Bianconerich najprawdopodobniej będą dążyć do wykupienia 27-krotnego reprezentanta Francji. Plany turyńskiego giganta chce jednak pokrzyżować Newcastle United, które najbliższego lata najpewniej będzie zmuszone do poważnego wzmocnienia swojej linii ataku.

Niewykluczone, że z zespołu Srok odejdzie bowiem Alexander Isak, który jest rozchwytywany na rynku transferowym. Działacze angielskiego klubu uważają wspomnianego wyżej Randala Kolo Muaniego za idealnego następcę szwedzkiego gwiazdora – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez włoski portal “Calciomercato”. Tak więc Newcastle United może stanąć z Juventusem do walki o zakontraktowanie piłkarza, który został już definitywnie skreślony przez PSG.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W trwającym sezonie francuski atakujący rozegrał 24 spotkania, zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Mierzący 187 centymetrów snajper błyskawicznie odnalazł się na boiskach Serie A – strzelił 5 goli oraz zanotował 1 ostatnie podanie w rozegranych 7 meczach. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Randala Kolo Muaniego na około 30 milionów euro i tyle będzie trzeba za niego zapłacić. Wychowanek US Torcy w swoim piłkarskim CV posiada także takie ekipy jak US Boulogne, FC Nantes czy Eintracht Frankfurt.