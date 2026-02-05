Raków Częstochowa postanowił wypożyczyć jednego z pomocników. Ibrahima Seck zmienił klubowe barwy i pod skrzydła Łukasza Tomczyka wróci w listopadzie.

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Wisła Płock

Raków „oddaje” zawodnika na Litwę

Wicemistrzowie Polski w zimowym okienku sprowadzili czterech nowych zawodników. Raków sprowadził takich piłkarzy, jak Isak Brusberg, Abraham Ojo, Mitja Ilenic i Paweł Dawidowicz. Z kolei z Częstochową definitywnie pożegnali się Péter Baráth, Jakub Mądrzyk i Apostolos Konstantopoulos. Kilku piłkarzy zostało wypożyczonych.

W tym gronie znalazł się Ibrahima Seck. Senegalczyk, który do Ekstraklasy przeniósł się w styczniu 2025 roku z US Goréenne, do 30 listopada będzie występował w lidze litewskiej. Nowym klubem 21-latka będzie FK Sūduva.

Ibrahima Seck został wypożyczony do FK Sūduva. Jego pobyt w litewskim klubie potrwa do końca listopada 2026 roku.



"Ibra", życzymy powodzenia! ✊ pic.twitter.com/GRLt0jQZ79 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) February 5, 2026

Zespół z Mariampolu w poprzednim sezonie zajął 4. miejsce w tabeli A Lyga. Do podium stracił tylko trzy oczka. Natomiast w krajowym pucharze dotarł do półfinału, w którym przegrał 0:2 z późniejszym triumfatorem, czyli FK Poniewież.