Raków „oddaje” zawodnika na Litwę
Wicemistrzowie Polski w zimowym okienku sprowadzili czterech nowych zawodników. Raków sprowadził takich piłkarzy, jak Isak Brusberg, Abraham Ojo, Mitja Ilenic i Paweł Dawidowicz. Z kolei z Częstochową definitywnie pożegnali się Péter Baráth, Jakub Mądrzyk i Apostolos Konstantopoulos. Kilku piłkarzy zostało wypożyczonych.
W tym gronie znalazł się Ibrahima Seck. Senegalczyk, który do Ekstraklasy przeniósł się w styczniu 2025 roku z US Goréenne, do 30 listopada będzie występował w lidze litewskiej. Nowym klubem 21-latka będzie FK Sūduva.
Zespół z Mariampolu w poprzednim sezonie zajął 4. miejsce w tabeli A Lyga. Do podium stracił tylko trzy oczka. Natomiast w krajowym pucharze dotarł do półfinału, w którym przegrał 0:2 z późniejszym triumfatorem, czyli FK Poniewież.