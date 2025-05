fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Sousa i Koulouris w sferze marzeń Rakowa

Raków Częstochowa zakończył sezon Ekstraklasy na drugim miejscu w tabeli, ze stratą punktu do liderującego Lecha Poznań, który zdobył mistrzostwo Polski. Drużyna Marka Papszuna przez wiele miesięcy była uważana za faworyta do tytułu, ale ostatecznie dała się wyprzedzić. W Częstochowie może teraz dojść do kolejnej rewolucji kadrowej – oficjalnie pożegnano już kilku zawodników, a to dopiero początek. Celem jest oczywiście odpowiednie przygotowanie zespołu do skutecznej walki na trzech frontach.

Tuż przed galą Ekstraklasy Wojciech Cygan stanął przed kamerami. Działacz Rakowa przyznał, że w klubie panuje pewien niedosyt, gdyż nie udało się zdobyć żadnego trofeum. Oczywiście zapowiedział wzmocnienia, a także ujawnił dwa nazwiska z Ekstraklasy, które za wszelką cenę chciałby mieć u siebie. Wskazał gwiazdy Pogoni Szczecin i Lecha Poznań.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

– MVP sezonu? Koulouris. Wymarzony transfer z Ekstraklasy niezależnie od ceny? Myślę że też Koulouris. Spojrzałbym jednak też na Lecha – uważam, że Afonso Sousa byłby świetny na “dziesiątkę” dla Rakowa – wskazał Cygan w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Piłkarzem sezonu faktycznie został Efthymios Koulouris, który zgarnął koronę króla strzelców. Afonso Sousa z kolei był najjaśniejszą postacią mistrzowskiego Lecha Poznań. Oczywiście żaden z nich nie trafi do Rakowa, gdyż znacznie bliżej im do zagranicznych wyjazdów.