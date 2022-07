Pressfocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Kibice i eksperci słusznie zachwycają się tym, jak w europejskich pucharach radzi sobie Raków Częstochowa. Zespół ten na osiem meczów, siedmiokrotnie zachował czyste konto. Bramkarz Vladan Kovacević to lider drużyny Marka Papszuna. Szkoleniowiec wicemistrza Polski musi się jednak liczyć z tym, że Bośniak nie zostanie długo w klubie. Piłkarza kupić chce Benfica.

Portugalski klub jest zdecydowany na sprowadzenie bramkarza Rakowa. Jest to spowodowane tym, że podstawowy golkiper ekipy z Lizbony, czyli Odysseas Vlachodimos, ma dołączyć do Leicester City, gdy z tego klubu do Nice przeniesie się Kasper Schmeichel. Transferowe bramkarskie domino ma dokonać się nie wcześniej, niż 25 sierpnia, gdy zakończą się eliminacje do europejskich pucharów, w których uczestniczą Raków i Benfica.

Polski klub niedawno przedłużył umowę z Kovaceviciem do 30 czerwca 2026 roku, więc suma odstępnego za Bośniaka będzie spora. Ma ona oscylować w okolicach 7-8 milionów euro. Były to rekord sprzedażowy częstochowian. Dotychczas najwięcej Raków dostał za Piątkowskiego (5-6 milionów euro). Kovacavicia między słupkami w ekipie Marka Papszuna zastąpić ma młody, ale bardzo zdolny Kacper Trelowski.

