Raków Częstochowa aktywnie działa na rynku transferowym

Mistrzowie Polski przeprowadzili już kilka imponujących transferów

Jednak to nie koniec, Medaliki chcą Jakuba Myszora z Cracovii

Jakub Myszor zasili Raków Częstochowa

Raków Częstochowa szturmuje rynek transferowy w letnim okienku. Mistrzowie Polski przeprowadzili kilka imponujących transferów. Do klubu dołączyli m.in. Kamil Pestka, Łukasz Zwoliński, John Yeboah i Sonny Kittel. Jak się okazuje, to prawdopodobnie jeszcze nie koniec wzmocnień.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl do ekipy Rakowa Częstochowa wkrótce może dołączyć Jakub Myszor. Cracovia jest gotowa sprzedać 21-letniego pomocnika, aby nie stracić go za darmo po wygaśnięciu kontraktu. Będzie to kolejna opcja dla Dawida Szwargi w środku pola.

Jakub Myszor w Ekstraklasie rozegrał 47 meczów, zdobył w nich 4 bramki i zaliczył 5 asyst. Od pewnego czasu był podstawowym młodzieżowcem ekipy Pasów.