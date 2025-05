Raków powalczy o gambijski talent? Ma rywali z Polski, Słowacji, Czech i Belgii [NOWE INFORMACJE]

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Udany powrót Papszuna

Choć niektórzy w Częstochowie odczuwają pewnie niedosyt, że mistrzostwo Polski wymknęło się z rąk, to jednak powrót Marka Papszuna i zajęcie drugiego miejsca trzeba uznać za sukces. Po roku przerwy częstochowianie wracają do gry w pucharach, więc na pewno będzie spory ruch transferowy.



Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi na Słowację, a dokładniej do klubu FK Podbrezova. Gra tam utalentowany Gambijczyk, Alasana Yirajang. To 20-letni zawodnik o którym od dłuższego czasu mówi się, że może zrobić dużą karierę. Może występować na obu skrzydłach i w ataku.



Co ciekawe, Yirajang znalazł się na liście utalentowanych napastników z różnych lig, którą zamieścililiśmy na naszych łamach w styczniu. Można o tym przeczytać tutaj.

Z Polski nie tylko Raków

Od kilku dni ze Słowacji docierały wieści, że to właśnie Raków przygląda się Yirajangowi, ale co ciekawe… Dziś rano usłyszeliśmy, iż nie jest to jedyny przedstawiciel Ekstraklasy, który ma się interesować tym graczem. O Gambijczyka pyta też kilka innych klubów Ekstraklasy.



Zresztą, piłkarz wzbudza spore zainteresowanie na kilku rynkach. W sobotę pojawiła się informacja, że ma go też na oku miejscowy potentat, czyli Slovan Bratysława, a więc uczestnik ostatniej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Są też przymiarki klubów czeskich i belgijskich.

W tym sezonie już 11 goli

W lidze słowackiej Yirajang debiutował w poprzednim sezonie. Rozegrał wtedy 6 meczów (304 minuty), bez zdobyczy bramkowej. I właśnie liczby pokazują jego progres, bo obecny sezon to już 33 spotkania (ponad 2500 minut) i 9 bramek. Do tego dwa występy i dwa gole w Pucharze Słowacji.



Yirajang jest już powoływany do pierwszej reprezentacji Gambii, choć nie zaliczył w niej jeszcze debiutu. Piłkarz ma kontrakt z Podbrezovą do 31 grudnia 2026 roku. Na Słowację trafił latem 2024 roku z gambijskiego klubu Real de Banjul.



A co do Podbrezovej, to polscy kibice powinni pamiętać, że jakiś czas temu grał tam Jakub Kiwior, obecnie gracz Arsenalu i jeden z najwyżej wycenianych reprezentantów Polski.