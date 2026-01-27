Raków potwierdza. Napastnik opuścił już klub

Raków Częstochowa potwierdził właśnie, że Imad Rondić nie będzie dłużej reprezentować barw zespołu spod Jasnej Góry. Piłkarz wrócił do macierzystego klubu, a więc FC Koeln.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Imad Rondić

Raków Częstochowa ogłosił odejście napastnika z klubu

Raków Częstochowa ma przed sobą bardzo ważną rundę, która z całą pewnością może zakończyć się dla nich sporym sukcesem. Trudno bowiem przypuszczać, że dobra forma jesienną nie będzie miała także miejsca na wiosnę. Przede wszystkim kibice liczą na mistrzostwo Polski, ale przecież wyniki – a dokładnie drugie miejsce – w fazie Ligowej Ligi Konferencji Europy także o czymś świadczy.

Poza tym jednak klub przechodzi spore zmiany. Zakończyła się pasjonująca historia Marka Papszuna pod Jasną Górę, a jego miejsce zajął Łukasz Tomczyk. Wraz z przyjściem nowego szkoleniowca są też nowe zasady i nowe rozdanie. Jednym z elementów jest rozstanie z niektórymi piłkarzami. Naturalnym kandydatem do szybkie zakończenia swojej przygody w Częstochowie był Imad Rondić i teraz Raków oficjalnie to potwierdził. Wypożyczenie bośniackiego napastnika z 1. FC Koeln zostało skrócone za porozumieniem stron.

W tym sezonie Imad Rondić rozegrał w sumie 18 spotkań dla Medalików. W tym czasie nie był jednak wstanie trafić do siatki oraz zanotował ani jednej asysty. Od jakiegoś czasu mówi się o zainteresowaniu innych ekip tym napastnikiem. Przede wszystkim z 2. Bundesligi oraz Championship.

