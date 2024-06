fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Dawid Szwarga zostaje w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa ma zamiar w kolejnej kampanii wrócić na szczyt. W tym celu zatrudniony ponownie przez sterników Czerwono-niebieskich został Marek Papszun. Długo nie było natomiast jasne, kto będzie asystentem doświadczonego szkoleniowca. Sytuacja wyjaśniła się w piątek 14 czerwca 2024 roku.

“Trener Dawid Szwarga zostaje w sztabie szkoleniowym Rakowa Częstochowa i w nadchodzącym sezonie będzie pełnił funkcję asystenta trenera Marka Papszuna” – przekazano w komunikacie biura prasowego klubu z Częstochowy.

Trener Dawid Szwarga zostaje w sztabie szkoleniowym Rakowa Częstochowa i w nadchodzącym sezonie będzie pełnił funkcję asystenta trenera Marka Papszuna.



✍️ https://t.co/iUwauozS3k



Trenerze, powodzenia w nowym sezonie! pic.twitter.com/Yvd41ApWnD — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 14, 2024

Szwarga w ostatniej kampanii prowadził Raków, z którym wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Europy. Częstochowianie mierzyli się wówczas na europejskiej scenie ze Sturmem Graz, Sportingiem Clube de Portugal czy Atalantą. W drodze do fazy grupowej europejskich pucharów w kluczowych starciach Czerwono-niebiescy okazali się natomiast lepsi od Karabachu Agdam czy Arisem Limassol. Z kolei w meczu o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów ekipa z ulicy Limanowskiego nie dała rady wyeliminować FC Kopenhagi.

Nowy sezon ligowym Raków zacznie natomiast już 21 lipca. W pierwszym spotkaniu w nowej kampanii częstochowianie zagrają w roli gości, mierząc się z Motorem Lublin na wyjeździe. Z kolei pierwszy mecz w roli gospodarza Raków rozegra tydzień później, mierząc się z Cracovią.

Czytaj więcej: Atletico celuje w napastnika z Serie A