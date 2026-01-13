Raków może dużo zarobić na byłym piłkarzu. Błyszczy na zapleczu Serie A

Raków Częstochowa zapewnił sobie 20% od następnego transferu Johna Yeboaha - informuje portal Weszło. Niewykluczone, że lada moment skrzydłowy zmieni klub. Pierwszą część sezonu w Serie B miał wyjątkowo udaną, co wzbudziło zainteresowanie innych klubów.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

John Yeboah błyszczy w Serie B! Raków może skorzystać

Raków Częstochowa i John Yeboah to historia, która nie trwała długo. Reprezentant Ekwadoru przeniósł się pod Jasną Górę latem 2023 roku ze Śląska Wrocław. Na stadionie przy Limanowskiego grał jednak tylko przez jeden sezon, po czym wyjechał za granicę. Po ofensywnego pomocnika zgłosiła się Venezia, grająca wtedy na poziomie Serie A, płacąc za niego ok. trzy miliony euro.

Z informacji serwisu Weszło wynika, że Raków w umowie sprzedaży zapewnił sobie aż 20% od następnego transferu Yeboaha. Niewykluczone, że trwająca zima uzupełni klubową kasę Medalików o dużą gotówkę. Ekwadorczyk robi furorę w Serie B, a jego usługami interesuje się kilka klubów. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 19 meczach, w których zdobył 9 goli i zanotował 7 asyst.

Yeboah w trakcie pobytu w Rakowie nie był wyróżniającym się piłkarzem. Rozegrał co prawda 44 spotkania, ale zdobył tylko 4 bramki. Co więcej, potem zaczął naciskać na odejście, wymuszając finalnie transfer. Znacznie lepiej wyglądał w Śląsku, gdzie grał przed Rakowem.

Obecny klub Yeboaha, czyli Venezia po spadku elity gra na poziomie Serie B. Po pierwszej części sezonu zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Wszystko wskazuje na to, że będą walczyć o bezpośredni awans i ponowną grę w Serie A.