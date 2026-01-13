Raków może dużo zarobić na byłym piłkarzu. Błyszczy na zapleczu Serie A

17:27, 13. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Raków Częstochowa zapewnił sobie 20% od następnego transferu Johna Yeboaha - informuje portal Weszło. Niewykluczone, że lada moment skrzydłowy zmieni klub. Pierwszą część sezonu w Serie B miał wyjątkowo udaną, co wzbudziło zainteresowanie innych klubów.

Michał Świerczewski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

John Yeboah błyszczy w Serie B! Raków może skorzystać

Raków Częstochowa i John Yeboah to historia, która nie trwała długo. Reprezentant Ekwadoru przeniósł się pod Jasną Górę latem 2023 roku ze Śląska Wrocław. Na stadionie przy Limanowskiego grał jednak tylko przez jeden sezon, po czym wyjechał za granicę. Po ofensywnego pomocnika zgłosiła się Venezia, grająca wtedy na poziomie Serie A, płacąc za niego ok. trzy miliony euro.

Z informacji serwisu Weszło wynika, że Raków w umowie sprzedaży zapewnił sobie aż 20% od następnego transferu Yeboaha. Niewykluczone, że trwająca zima uzupełni klubową kasę Medalików o dużą gotówkę. Ekwadorczyk robi furorę w Serie B, a jego usługami interesuje się kilka klubów. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 19 meczach, w których zdobył 9 goli i zanotował 7 asyst.

Yeboah w trakcie pobytu w Rakowie nie był wyróżniającym się piłkarzem. Rozegrał co prawda 44 spotkania, ale zdobył tylko 4 bramki. Co więcej, potem zaczął naciskać na odejście, wymuszając finalnie transfer. Znacznie lepiej wyglądał w Śląsku, gdzie grał przed Rakowem.

Obecny klub Yeboaha, czyli Venezia po spadku elity gra na poziomie Serie B. Po pierwszej części sezonu zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Wszystko wskazuje na to, że będą walczyć o bezpośredni awans i ponowną grę w Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Tomczyk
Raków traci ważnego piłkarza. Transfer lada moment
Jean Carlos
Raków z kolejnym bolesnym rozstaniem? Piłkarz szuka nowego klubu
Samed Bazdar
Legia i Raków zainteresowane napastnikiem z Bośni? Niedawno kosztował 3 mln euro! [NASZ NEWS]